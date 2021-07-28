Симферополь, 28 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода прогнозируется на территории Республики Крым в период с 29 июля по 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона 28 июля.

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«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 июля — 2 августа в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы», — уточнили в МЧС.

В МЧС предупредили о высокой вероятности возникновения ландшафтных пожаров и напомнили, что на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, введен запрет на посещение гражданами лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы.