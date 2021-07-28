Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Житель Ростова-на-Дону во дворе своего дома высадил несколько кустов бананов. Эксперимент удался. Накрывшая Ростовскую область жара помогла плодам зацвести и созреть, что стало темой для обсуждения среди пользователей социальных сетей.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Бананы

«На данный момент цветут [два плода]. Вы такое видели в Ростове?», — поделился фотоснимками подписчик паблика «Ростов Главный».

Автор эксперимента уточнил, что это декоративный — один из самых холодностойких бананов — японский банан Musa basjoo. В Ростове-на-Дону он в течение семи лет зимует с укрытием в открытом грунте. Конечно, занимается выращиваем горожанин не ради урожая, а ради красоты.

Большинство интернет-пользователей оценили старания земляка.

«С такой жарой и глобальным потеплением скоро в Дону крокодилы будут плавать», — подметил Сергей З.

«Ничего удивительного, ученые предполагают, что лет через 30 у нас будут субтропики, а, значит, и бананы, и мандарины, а также киви и все экзотические фрукты. А возможно и рептилии. Мужчина умничка, такое вырастить», — считает Дебра М.

«Невыгодно. Морковь дороже!» — считает комментатор.

«Теперь мы банановая республика», — иронично отметил Иван Б.

«Это единственный банановый король в Ростове», — отметил старания ростовчанина участник дискуссии.

«Пора заводить крокодилов», — считает ещё один подписчик паблика.

«Мы не только по уровню жизни к Африке приблизились. Но и по климату», — уверен Денис Д.