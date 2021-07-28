Екатеринбург, 28 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали 495 новых носителей коронавируса, сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нынешние показатели повторили недавний антирекорд (495 случаев заражения за сутки — пиковые значения). 162 новых ковид-пациента — жители Екатеринбурга, остальные 333 человека проживают в других муниципалитетах.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Свердловской области подтверждено 105 903 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регион доставили крупную партию вакцин «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».