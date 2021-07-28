Москва, 28 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Провокационный вопрос журналиста, с которым он обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву, является некорректным. Такое мнение высказал заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон.

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«Считаю, что это некорректный вопрос журналиста. Оставьте уже эту тему. Теннисист только что провёл сложный матч, до сих пор на эмоциях», — пояснил в беседе с RT Камельзон.

Он также признался, что, к сожалению, не видел сам инцидент, при этом не сомневается, что будет на стороне Медведева.

«Медведев ещё не успел отдышаться, а ему задали вопрос, на которой не так-то просто найти ответ, — подчеркнул он. — Почему Медведев должен отвечать на этот каверзный вопрос? Будь на его месте, ответил бы ещё жестче».

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Камельзон поставил российского теннисиста в один ряд с такими известными спортсменами, как испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и Новак Джокович из Сербии.

«С ними нельзя так обращаться. А журналисты иногда ведут себя неподобающе», — подчеркнул заслуженный тренер.

Напомним, на Олимпиаде в Токио во время интервью в микст-зоне чилийский журналист поинтересовался у Даниила Медведева, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские», назвав всех российских спортсменов «читерами». В свою очередь теннисист отказался общаться и потребовал выгнать представителя СМИ из микс-зоны.