Рига, 28 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Большинство вагонов пассажирских поездов в Латвии не оборудованы современными системами кондиционирования воздуха, что негативно сказывается на самочувствии пассажиров нынешним жарким летом. Об этом сообщило государственное радио Latvijas Radio.

(сс) ImagesBG Поезд

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Радиожурналисты отправились из Риги в Лиепаю в один из особенно жарких дней. На улице было +30, термометр в салоне вагона показал +40. Вагон оказался полным, отчего духота была еще более невыносимой. Чтобы как-то выдержать поездку, большинство пассажиров ехало без масок. Окна были распахнуты, отчего возникли скандалы с некоторыми пассажирами, которые боятся сквозняков.

На предприятии пассажирских перевозок Латвии Pasazieru vilciens признали, что проблема в большинстве поездов — налицо, но сейчас пассажирам придется потерпеть. Лишь пять дизельных составов модернизировано, они оборудованы кондиционерами, рассказал начальник департамента пассажирских перевозок Эдгар Аузиньш: «К сожалению, нужно сказать, остальные поезда кондиционерам не оснащены, и там у нас возможности регулировать климат не имеется».

По словам Аузиньша, из-за духоты в вагонах предприятие получает и жалобы от клиентов, но в целом пассажиры проявляют понимание ситуации.