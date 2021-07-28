Токио, 28 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Женская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в финал олимпийского турнира в Токио. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В полуфинале сборная России победила команду Китая со счётом 21:14.

Ранее на групповом этапе российские баскетболистки одержали пять побед при двух поражениях и напрямую вышли в полуфинал.

В финале олимпийского турнира сборная России сыграет с командой США.