Тбилиси, 28 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Грузии из-за роста темпов распространения коронавируса приостановили плановый приём пациентов. Об этом 28 июля на брифинге заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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«Мы издали приказ аналогичный тому, что был во время второй волны пандемии, поскольку сейчас важно, чтобы все койки были мобилизованы, — сказала глава минздрава. — Я не исключаю использование таких мер, как создание волонтерских отрядов».

Тикарадзе добавила, что планируется привлечь больше гостиниц для размещения там пациентов с COVID-19, у которых заболевание протекает легко. Соответствующий запрос был направлен в министерство экономики страны.

Стоит отметить, что с середины июля в Грузии показатели распространения коронавируса стали приближаться к пиковым значениям, которые были зафиксированы в ноябре — декабре 2020 года.