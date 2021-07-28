Новосибирск, 28 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 28 июля, за минувшие сутки было выявлено ещё 205 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 200 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 69 лет, 71 год, 83 года и женщины в возрасте 60 лет, 61 год, 65 лет, 66 лет, 82 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе умерли 2308 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находится 381 человек, на ИВЛ — 53 пациента».

По данным на утро сегодня, 28 июля, в Новосибирской области зарегистрировано 52 113 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 3778 детей; 44 388 пациентов выздоровели (+117 за сутки).