Колпино, Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Суд в Петербурге огласил приговор владельцу электросамоката, который 1 июня 2021 года, в День защиты детей, сбил четырехлетнего ребенка в Колпинском парке. Валерий Зюзин приговорен к обязательным работам, сообщили 28 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Электросамокат

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 1 июня у озера Чухонка в Колпинском парке произошел несчастный случай. Мужчина на электросамокате двигался по тротуару и наехал на четырехлетнего мальчика на велосипеде. В итоге ребенок получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и уже в конце того же месяца с обвинительным заключением оно поступило в мировой суд Колпинского района. Во время слушания Зюзин признал свою вину.

«Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов, — рассказали в ОПС. — Суд также взыскал в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей».