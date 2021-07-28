Тбилиси, 28 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Грузии, возможно, придётся разворачивать полевые госпитали для пациентов с COVID-19 и набирать туда волонтеров. Об этом 28 июля заявила на брифинге министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Дарья Драй ИА REGNUM Полевой госпиталь

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«У минздрава мало рычагов воздействия, — сказала глава минздрава. — Задействованы все инструменты, которые может использовать система здравоохранения. Объявлена высокая мобилизация».

Тикарадзе отметила, что в больницах Грузии приходится каждый день переводить под пациентов с COVID-19 примерно по 300 мест.

Стоит отметить, что самые высокие темпы распространения коронавируса в Грузии были зафиксированы в ноябре — декабре 2020 года. Тогда в минздраве страны решили не разворачивать полевые госпитали.