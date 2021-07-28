Бишкек, 28 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Казахские власти отправили в Киргизию 25 тысяч доз инактивированной противокоронавирусной вакцины собственного производства. Об этом сообщили в посольстве Казахстана.

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В диппредставительстве отмечают, что партия вакцины «QazVac» будет передана министерству здравоохранения Киргизии в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией COVID-19.

Напомним, что вакцина «QazVac» разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности при министерстве образования и науки Казахстана. Клинические испытания препарата показали его эффективность на уровне 90%. С начала 2021 года «QazVac» используется для вакцинации казахстанцев.