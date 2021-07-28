Стокгольм, 28 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции снова растет уровень распространения коронавируса в некоторых ленах после длительного снижения. Как написала газета Aftonbladet 28 июля, причиной ухудшения ситуации с коронавирусом в стране является безответственное поведение граждан.

Наталья Диева Толпа

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«Молодые люди не тестируют себя на коронавирус; туристы берут отпуск, чтобы отдохнуть от ограничений, а некоторые заболевают после поездки за границу», — говорится в статье.

Так, в лене Эребру почти 40% всех новых случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю были связаны с поездкой за границу. В регионе Вестманланд аналогичный показатель составляет чуть более 30%. Даже в лене Кальмар поездки за пределы Швеции считаются основной причиной распространения инфекции.

«Для меня это не так уж и неожиданно, как может показаться. Поскольку «Дельта"-вариант более заразен и все чаще встречается в Европе, риск заражения во время поездки теперь выше, чем прежде», — заявил газете временно исполняющий обязанности главного инфекциониста в Кальмаре Пер-Оке Ярнхеймер.