Токио, 28 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова не смогла выйти в финал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 70 кг. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Schnuffel2002 Дзюдо

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Таймазова проиграла японке Тидзуру Араи. Схватка длилась 16 минут 41 секунду и завершилась победой японской спортсменки (иппон). Теперь российская спортсменка поборется за бронзовую медаль.

Ранее Таймазова в четвертьфинале победила представительницу Греции Элизавет Телциду, а до этого была сильнее бразильянки Марии Портельи и испанки Марии Бернабеу.