Стокгольм, 28 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Объемы приграничной торговли между Швецией и Норвегией начали постепенно восстанавливаться после того, как норвежское правительство ослабило коронавирусные ограничения, затрагивающие товарооборот между двумя странами. Об этом 28 июля сообщила шведская радиостанция Sveriges Radio (SR).

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

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Так, по данным торговой организации Svensk Handel, во время пандемии доходность трансграничной торговли снизилась на 95%. Соответствующее снижение сейчас оценивается примерно на уровне в 80%.

Напомним, что ранее в связи с пандемией граница между Норвегией и Швецией была практически закрыта. Для патрулирования государственной границы впервые с окончания Второй мировой войны правительство Швеции направило военнослужащих.