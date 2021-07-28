Курск, 28 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 28 июля зарегистрировано 1074 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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За последние сутки подтверждено шесть смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 43 тыс. 39 пациентов, в том числе 139 — за последние сутки.