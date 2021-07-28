Стокгольм, 28 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В настоящее время различные поездки жителей Швеции, особенно за границу, являются одним из основных факторов распространения коронавируса на территории страны. По словам государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла, если граждане не будут себя сдерживать впредь, а осенний период начнется с относительно высоким уровнем распространения коронавируса, следующий этап ослабления ковид-ограничений будет отложен. Об этом эксперт предупредил в студии телеканала SVT 27 июля.

Толпа

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По словам Тегнелла, соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей по-прежнему важно. Об этом он заявил во время интервью, когда ведущая попросила его прокомментировать фотографии толп людей, гуляющих по городам Швеции, отдыхающих на пляже и посещающих торговые центры.

«Конечно, это не нормально. Мы по-прежнему находимся в ситуации пандемии, и она определенно продолжается в Швеции», — отметил Тегнелл.