Курск, 28 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Курской области 28 июля зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency Тест на COVID-19

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Всего в регионе были выявлены 45 тыс. 879 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 43 тыс. 39 пациентов, в том числе 139 — за последние сутки.