Белгород, 28 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Белгородской области 28 июля подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом, что на 10 больше, чем было выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 133 пациента, шестеро скончались от осложнений. На вакцинацию от COVID-19 записались 4 582 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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С начала пандемии диагноз COVID-19 подтверждён у 44 165 жителей. Выздоровели 39 228 человек. Продолжают лечение в стационарах 1 289 заразившихся, амбулаторно — 2 772 пациентов, на самоизоляции находятся 10 949 белгородцев. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 876 человек.

Иммунизацию против инфекции завершили 477 890 добровольцев, первую прививку сделали 622 173 человека. Всего в регионе подано 622 706 заявок на вакцинацию от COVID-19.