Стокгольм, 28 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Со следующей недели в лене Эребру, расположенном в центральной Швеции, молодые люди в возрасте 16−18 лет могут записаться на вакцинацию от COVID-19. Об этом 28 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Lenobl.ru Вакцинация

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Естественно, что в связи с фактом несовершеннолетия прививающихся у властей и медицинских служб возникли вопросы с законностью процедуры. В этой связи власти Эребру приняли следующее решение: желательно, чтобы молодые люди принесли с собой форму согласия с подписью опекунов или пришли в сопровождении таковых.

Если же подросток пришел один и не имеет при себе согласия опекунов, вакцинация от COVID-19 для него по-прежнему возможна. В этом случае на месте будет проведена «оценка зрелости вакцинируемого» путем приватного разговора с одним из сотрудников поликлиники.

«Это будет происходить во время разговора с вакцинируемым перед введением вакцины», — говорится в пресс-релизе координатора по вакцинам в Эребру Ингера Нордина Олссона.