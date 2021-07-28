Стокгольм, 28 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. 28 июля администрация Уппсальского региона, расположенного к северу от Стокгольма, разрешила запись на прием для получения второго компонента вакцины от COVID-19 через четыре недели после введения первой дозы препарата. Данный шаг местных властей объясняется низкими темпами вакцинации в регионе. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Mil.ru Вакцинация

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«У нас большие запасы вакцины и относительно много часов приема, которые остаются не занятыми. Мы считаем, что это связано с тем, что сейчас сезон отпусков, когда многие граждане предпочитают заниматься чем-то другим, а не вакцинироваться. В то же время мы с осторожностью используем каждую имеющуюся у нас дозу вакцины», — заявила в интервью SVT координатор по вакцинам в Уппсале Маргарета Эрвалл.

В то же время Эрвалл подчеркнула, что никаких проблем со здоровьем для человека, у которого перерыв между получениями двух компонентов составит всего четыре недели, не будет.