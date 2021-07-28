Стокгольм, , 12:34 — REGNUM Согласно последнему опросу SVT/Novus, «Левые» получили наибольшую электоральную поддержку за все время проведения подобных соцзамеров с 2006 года. В свою очередь в интервью телеканалу SVT от 28 июля партийный секретарь «Левых» Арон Эцлер объяснил причины таких электоральных успехов.

Ленин

Сейчас за партию готовы проголосовать 13,3% избирателей.

Напомним, что в июне «Левые» с помощью «Шведских демократов» инициировали процесс отставки правительства Стефана Лёвена, после чего премьер-министр впервые в истории Швеции покинул свой пост в результате вынесения вотума недоверии. Поводом стало предложение правительства ввести рыночный механизм установления арендной платы жилья в новостройках. «Левые» не позволили реализовать данное предложение.

«Я думаю, что граждане сильно оценивают тот факт, что «Левые» остановили повышение арендной платы для трех миллионов человек, которое несла за собой эта рыночная реформа. И поэтому я считаю, что есть много признаков того, что дела у «Левых» идут хорошо», — заявил Эцлер.