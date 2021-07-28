Токио, 28 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории столицы Японии, в которой проходят летние Олимпийские игры, выявили 3177 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Это 28 июля следует из данных статистики, которые обнародовала администрация Токио.

nakashi Коронавирус в Токио. Японии

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При этом уточняется, что самое большое количество заразившихся SARS-CoV-2 из этого числа (1078) приходится на возрастную группу от 20 до 30 лет.

Также указывается, что среди жителей Токио в возрасте старше 65 лет коронавирусом за сутки заразились 95. При этом отмечается, что 80 заразившихся SARS-CoV-2 в настоящее время пребывает в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что в Токио за сутки было выявлено 2848 новых носителей коронавируса, что на тот момент также стало новым самым большим числом за весь период пандемии.