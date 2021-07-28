Москва, 28 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Выгнавшая детей-инвалидов с детской площадки жительница ЖК «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге, похоже, так и не поняла волны осуждения, отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Места для инвалидов и пассажиров с детьми

«Она, похоже, так и не поняла, за что на неё обрушилась волна общественного обсуждения и осуждения», — отметил Нилов в ТГ-канале. — «Оскорбительные высказывания в адрес детей оправдать нельзя ничем, абсолютно ничем. Насколько мне известно, муж «чудо-бабушки» уже назвал дружное осуждение ее поступка травлей. Какая травля? Это нормальная реакция нормального общества!».

Подобные чудовищные по своей сути инциденты — мрачные отголоски порочной советской практики фактической изоляции инвалидов, лишения их нормальной социальной реабилитации, равноправного существования в общем социуме, отметил парламентарий.

«Ведь, как видим, и сегодня, несмотря на реализацию многочисленных проектов для людей с инвалидностью, несмотря на осязаемые успехи программы «доступная среда», несмотря на ратификацию Россией Конвенции о защите прав инвалидов, декларируемая государственная позиция «мы — страна равных прав и возможностей» пока остаётся только на бумаге», — констатировал глава комитета Госдумы.

Чтобы этот лозунг стал жизненным принципом общества, требуется ментальная перезагрузка, слом прежних стереотипов и изменение самой психологии восприятия действительности такими вот бабушками, заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, материалы дела, которые были собраны сотрудниками полиции после обращения руководителя Центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница», переданы в Следственный комитет. В ведомстве организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Прокуратура Красносельского района также начала проверку по факту инцидента на детской площадке.