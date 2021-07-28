Таллин, 28 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 28 июля получит первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил Postimees со ссылкой на саму Каллас.

NIAID Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Отмечается, что публичная огласка вакцинирования главы кабинета стала следствием критики в адрес министра культуры Аннели Отть, которая отказалась информировать общественность, вакцинирована ли она и как она относится к вакцинации.

По словам Каллас, ей не понравились заявления министра Отть, которые ставят под сомнение необходимость вакцинации.

«Прежде она нигде публично таких взглядов не выражала. Я бы хотела, чтобы все члены правительства придерживались одной линии. То, что сказала Отть, определенно создает неразбериху», — отметила премьер-министр Эстонии.

У Каи Каллас также нет данных о том, вакцинировалась Отть или нет.