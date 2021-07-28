Баку, 28 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Азербайджана призвало армянскую сторону начать переговоры по делимитации государственной границы между двумя странами. Об этом 28 июля говорится в сообщении азербайджанского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Мы призываем Армению принять новые реалии в регионе, прекратить военные провокации и начать переговоры о делимитации границы», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что Азербайджан оставляет за собой право на защиту своей территории в рамках международных границ и намерен «давать решительный ответ» на любые действия, которые направлены против территориальной целостности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны заявили, что власти Азербайджана приняли предложение России о прекращении огня на границе с Арменией с 10:00 (09:00 мск) 28 июля.