Москва, 28 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 2445 случаев заражения коронавирусом, сообщили 28 июля в оперативном штабе столицы.

Minzdrav.admoblkaluga.ru Коронавирус

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Общее число выявленных в столице случаев заражения достигло с начала пандемии 1 495 775.

Отметим, что в Москве наблюдается снижение суточного прироста заражений. Так, днём ранее было зарегистрировано 2623 новых случаев.

«За сутки госпитализированы 1000 человек, скончались 93 пациента. На ИВЛ находятся 530 человек», — рассказали в московском штабе.