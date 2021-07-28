Владивосток, 28 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Адмиральском сквере Владивостока 28 июля, прошёл праздничный концерт, посвященный Дню крещения Руси, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890

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Игумен Антоний, настоятель Храма апостола Андрея Первозванного при штабе Тихоокеанского флота поздравил приморцев с праздником.

Творческие коллективы и исполнители песен столицы Приморья представили зрителям свои лучшие номера.

Завершился праздник тематической викториной.

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Как сообщало ИА REGNUM, День Крещения Руси, которое состоялось в Киеве 28 июля 988 года и связано с именем святого равноапостольного князя Владимира, отмечают в России.