Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки лабораторно подтверждено 242 случая новой коронавирусной инфекции, сообщили 28 июля в оперативном штабе. Это на три случая меньше, чем было выявлено днем ранее. Второй день подряд лидирует в Ленобласти по новым случаям коронавируса город Тихвин.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика коронавируса в Ленобласти

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число новых случав за минувшие сутки дали Тихвин (14), Всеволожск, Выборг, Гатчина (по девять), Сланцы (восемь), Кингисепп, Кириши (по семь), пгт. Кузнечное и поселок Бугры (по шесть), Пикалево, Волхов, Мурино (по пять).

Существующий показатель суточной выявляемости коронавируса держится в Ленобласти примерно на одном уровне с 11 июля.

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировано еще 11 летальных исходов от COVID-19 — это на две смерти меньше, чем было зафиксировано днем ранее.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 55 365 случаев заражения, из числа заболевших выздоровели 46 953 человека, в том числе 83 пациента выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 2068 человек.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2253 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободны 802 койки (35,6%).