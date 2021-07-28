Токио, 28 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. На групповом этапе олимпийского турнира по пляжному волейболу российские спортсменки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли Лиди Эччеварию и Лейлу Мартинес из Кубы. Встреча завершилась со счётом 21:16, 21:11.

(сс) wolfganggerth Пляжный волейбол

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Макрогузова и Холомина выступают в группе Е. Ранее они обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот. Таким образом, российские волейболистки гарантировали себе выход в плей-офф.

В следующем матче группового этапа они сыграют встретятся с Мариафе Артачо и Таликой Клэнси из Австралии.

Макрогузова и Холомина являются бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2020) и дважды выигрывали серебро призёрами молодёжного чемпионата мира (2016, 2017).