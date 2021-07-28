Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки зафиксировано 68 смертей, основной причиной которых стали последствия коронавирусной инфекции, сообщили 28 июля в федеральном оперштабе. Новый показатель суточной смертности — на шесть случаев больше, чем в предыдущие сутки.

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Таким образом, с учетом новых данных, от COVID-19 за время пандемии в Северной столице умерли 19 040 человек. Больше среди регионов России скончалось только в Москве (25 398 человек). Летальность болезни в Петербурге составляет 3,6% к числу заразившихся.

За последние сутки в Петербурге выявили 1918 новых случаев заражения коронавирусом, это на пять случаев меньше, чем днём ранее. Выписаны по выздоровлению за сутки 1972 человека, это на 54 человека больше, чем в предыдущий день.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 522 970 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 497 738 человек. Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26 268 человек.