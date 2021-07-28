Воронеж, 28 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 477 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 28 июля оперативный штаб региона. Накануне, 27 июля, было подтверждено 476 случаев заражения.

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Выздоровевшими после коронавируса в Воронежской области за последние сутки признаны 292 пациента. Статистику смертности от ковида в регионе пополнили ещё 20 человек.

Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 102 564 человек, выздоровели из них 95 329 человека. Жертвами инфекции стали 4 320 воронежцев.