Москва, 28 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В рамках ЦИК РФ и территориальных избиркомов не существует принудительной вакцинации. Об этом в ходе заседания ЦИК РФ заявила глава комитета Элла Памфилова.

Cikrf.ru Элла Памфилова

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«Обратился один депутат по поводу принудительной вакцинации, чтобы ЦИК не допустил принудительную вакцинацию членов избирательных комиссий. Дорогие коллеги, у нас нет принудительной вакцинации, и не будет её», — сказала Памфилова.

Она напомнила о рекомендациях Роспотребнадзора, согласно которым стопроцентная вакцинация является лишь желательной мерой: «И то же самое в отношении наблюдателей».

Памфилова подчеркнула, что «никаких административно-принудительных мер по стороны ЦИК не будет».