Ереван, 28 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Подразделения азербайджанских вооружённых сил после атаки на позиции Армении понесли потери и были отброшены на исходный позиции. Об этом сообщает 28 июля пресс-служба минобороны Армении.

Mil.am Министерство обороны Армении

«По ситуации на 09:20 азербайджанские подразделения понесли потери и были отброшены на исходные позиции», — отметили в военном ведомстве.

В минобороны Армении добавили, что все остальные участки границы полностью контролируются, обстановка на них стабильная.

Как сообщало ИА REGNUM, напряжённость на армяно-азербайджанской границе наблюдается с 12 мая. 28 июля армянская сторона сообщила о гибели троих военнослужащих на границе с Азербайджаном.

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