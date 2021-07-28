Нью-Дели, 28 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В результате ливней в северной части Индии, вызванных мощными муссонами, не менее пяти человек погибли. Об этом 28 июля сообщает телеканал NDTV.

65.mchs.gov.ru Ливень

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По информации источника, после ливня, который обрушился утром 28 июля на отдаленную деревню Хонзар Даччан на союзной территории Джамму и Кашмир, как минимум четыре человека погибли и еще 40 числятся как пропавшие без вести.

При этом, как отмечают местные власти, из-за дождя и подъема уровня воды были смыты восемь домов.

Также указывается, что еще один человек погиб и 10 числятся как пропавшие без вести в результате ливней в северном индийском штате Химачал-Прадеш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай выделил 3 млрд юаней (около $463,43 млн) на поддержку борьбы с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий в центральной провинции Хэнань.