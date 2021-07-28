Москва, 28 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 22 420 случаев заражения коронавирусом, сообщили 28 июля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число подтверждённых заражений с начала пандемии в России достигло 6 195 232. За последние сутки новые случаи выявлены во всех регионах страны. Больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Подмосковье.

За сутки в результате заболевания коронавирусной инфекции в стране скончались 798 человек. Выздоровели после болезни свыше 20,5 тыс. человек.