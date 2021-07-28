Симферополь, 28 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 379 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе. Накануне, 27 июля, сообщалось о 371 заболевшем.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки выздоровевшими после ковида признаны 282 человека. Зарегистрировано также девять новых летальных исходов.

В ковид-стационарах Крыма находятся 3 279 пациентов, дома лечатся 4058 человек. Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 58 680 случаев заражения коронавирусом, выздоровевших — 49 699 человек, умерших — 1 723 человек. Отметим, что, по данным Роспотребнадзора, в Крыму доминирует индийский штамм вируса «Дельта», лидер по заболеваемости в регионе — Судак.