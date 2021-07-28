Екатеринбург, 28 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Свердловскую область поступила партия в 26 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

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Областные больницы получили препараты «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Вакцинацию проводят 85 медицинских организаций, 32 мобильных пункта и 48 мобильных бригад.

Это уже вторая за всё время поставка вакцины «Спутник Лайт» в Свердловскую область. Препарат рекомендуют использовать для ревакцинации от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральский учёный назвал фактор, который мешает победить коронавирус.