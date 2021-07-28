Пекин, 28 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа общее число погибших при вызванных сильными дождями наводнениях в центральной китайской провинции Хэнань возросло до 73. Об этом 28 июля передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

(сс) terimakasih0 Наводнение

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При этом, по данным местных представителей власти, в настоящее время из-за стихийного бедствия пострадали 13,66 млн жителей, а из самых опасных районов были эвакуированы 1,5 млн человек.

Также указывается, что, согласно предварительным подсчетам, прямой ущерб от наводнений превысил 88,53 млрд юаней (около $13,63 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что число погибших в результате ливней в центральной китайской провинции Хэнань возросло до 71.