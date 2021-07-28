Токио, 28 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Американская гимнастка Симона Байлз снялась с личного многоборья на Олимпиаде в Токио, чтобы сосредоточиться на своём психическом здоровье. Об этом 28 июля говорится в заявлении Федерации спортивной гимнастики США.

Agência Brasil Fotografias Симона Байлз

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«После медицинского обследования Симона Байлз снялась с личного многоборья, чтобы сосредоточиться на своём психическом здоровье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсменку каждый день будут обследовать, чтобы определить, сможет ли она выступить в отдельных видах. В личном многоборье её заменит Джейд Кэри, которая в квалификации была девятой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байлз снялась с личного многоборья на Олимпиаде в Токио.