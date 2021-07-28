Таллин, 28 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Уже к концу августа — началу сентября в Эстонии будут фиксироваться до 1000 новых случаев заражения коронавирусом в день. Об этом говорится в свежем прогнозе Департамента здоровья страны со ссылкой на новые данные.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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По оценке ведомства, уже в первой половине августа можно ожидать более 200 или даже 300 новых случаев заражений коронавирусом в день.

Также, полагают чиновники здравоохранения, без введения ограничительных мер снова начнется и рост числа госпитализированных. К осени в больницах число пациентов с коронавирусом, как и нынешней весной, может достичь сотни человек.

«Если не будут введены ограничения, рост заболеваемости продолжится в таком же темпе и дальше», — отмечается в документе департамента.