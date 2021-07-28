Москва, 28 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Москве в среду, 28 июля, ожидаются ливни с грозами, и температура воздуха до +26 °C. Об этом 28 июля рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Гроза

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«Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые приближаются к нам с запада, так что нас ожидает облачная погода с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура в столице +24… +26 °C, в столичном регионе — +23… +28 °C», — приводит ее слова РИА Новости.

Также синоптик уточнила, что юго-восточный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4−9 м/с, атмосферное давление понизится и составит 743 мм рт. столба.

Кроме того, Волосюк добавила, что в настоящее время грозовые облака уже практически добрались до российской столицы и закрывают небо в районе Одинцово, в результате чего в течение двух-трех часов ожидаются дожди.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 28 июля, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +26… +28 °C.