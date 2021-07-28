Тбилиси, 28 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Грузии не планируется вводить обязательную вакцинацию для медиков. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 28 июля заявила журналистам министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Mirmam.pro Прививка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«На данном этапе мы не рассматриваем обязательную вакцинацию для врачей, поскольку врачи лучше всех знают о важности вакцинации», — сказала глава минздрава.

Она отметила, что в министерстве ожидают, что медики примут независимое решение по этому вопросу.

Напомним, в Грузии вакцинация началась 15 марта. За это время, по данным минздрава, в стране сделали прививки более 430 тыс. человек. Полностью привиты более 140 тыс. человек или около 3,6% населения.