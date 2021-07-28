Душанбе, 28 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Для оснащения армии Таджикистана организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники в республику. Об этом 28 июля на переговорах в Душанбе заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

Глава российского оборонного ведомства пояснил, что ситуация в Центральной и Южной Азии из-за всплеска активности террористов в Афганистане и стремительного обострения ситуации требует особого внимания, поэтому Россия уже начала принимать надлежащие меры.

«Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов», — подчеркнул Шойгу.

Кроме безвозмездного оснащения армии Таджикистана оружием и техникой российского производства, Шойгу анонсировал совместные учения как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ.

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«Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы всё необходимое», — заявил глава Минобороны РФ.

Шойгу отметил, что РФ готова к тому, чтобы оказать любую необходимую поддержку «таджикистанским друзьям».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден заявил, что Соединённые Штаты добились в Афганистане заявленных целей и покидают эту азиатскую страну после «самой длительной войны». По его словам, американские войска будут выведены с территории страны к 31 августа.

Поспешный вывод войск США и стран Североатлантического альянса из Афганистана привёл к активизации движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Талибы (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ) захватывают один город за другим.