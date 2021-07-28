Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. После резонансного скандала на детской площадке в жилом комплексе в Петербурге, откуда воспитанников Центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница» прогоняла агрессивная местная жительница, неравнодушные жители России пожертвовали Центру более 1,2 млн рублей. Теперь у организации появятся новые возможности работы с детьми с особенностями в развитии.

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Сбор средств на обустройство шумоизоляции помещения Центра, а также закупку парт, школьных досок и оборудование спортивного зала был запущен за несколько дней до событий 26 июля. Администрация Центра собирала 400 тыс. рублей на обустройство помещений регулярных классов для приема в сентябре детей с особенностями развития.

Как рассказали в Центре, с января 2021 года у некоммерческой организации появилось помещение, которое они арендуют. В настоящий момент его посещают дети из более чем 80 семей, а в сентябре планировалось открыть набор в регулярные группы.

«Это прекрасная возможность для ребят, которых по разным причинам не берут в обучающие заведения города. В Центре они будут учиться играть, обучаться академическим навыкам, познавать новое, социализироваться, заниматься АФК. У родителей появится возможность выйти на работу», — рассказали в организации.

Средства, которые собирает Центр, пойдут на шумоизоляцию одного кабинета и спортивного зала — 200 тыс. рублей, покупку мебели в кабинеты (парты, стулья, школьные доски, шкаф для хранения инвентаря) —100 тыс. рублей, оборудование спортивного зала (покупка и установка гамаков) — 100 тыс. рублей. Итого — 400 тыс. рублей.

«Если мы сможем набрать сумму больше 100%, то у нас будет возможность приобрести цветной принтер, который нам необходим для распечатки визуальных инструкций для ребят. А так же оборудование для сенсорной комнаты (утяжелители, сенсорные мешки, батут, сенсорные чулки)», — говорилось в сообщении.

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Однако, после того, как 26 июля на детской площадке жилого комплекса «Балтийская жемчужина», где Центр арендует помещение, произошел конфликт с местной жительницей — ей не нравилось, что в ЖК гуляют «не такие» дети — сбор необходимой суммы увеличился более чем на 300%, общая сумма за шесть дней составила более 1,2 млн рублей.

«Дополнительно собранные денежные средства пойдут на оплату аренды и тогда мы сможем выделить бесплатные места для детей, которые не имеют возможности оплачивать занятия. Также нам нужно оборудовать спортивный зал тренажерами (беговая дорожка), оборудовать учительскую для тьюторов, заменить стеклопакеты в Центре», — поделились планами в некоммерческой организации.

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Добавим, что в отношении горожанки, которая устроила скандал и оскорбляла детей с особенностями развития и их воспитателей, идет доследственная проверка. Свою проверку проводит и прокуратура. Также вопросом занимается детский омбудсмен Санкт-Петербурга.