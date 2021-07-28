Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону принято решение об открытии ковидного госпиталя на базе клинической больницы Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Иван Петров ИА REGNUM Временный госпиталь в Ленэкспо

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По словам главы ведомства, все пациенты выписаны из лечебного учреждения. Ведётся работа по обеспечению госпиталя кислородом и медицинскими работниками. 120 мест должны быть введены с 1 августа.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону в связи с ростом числа госпитализаций пациентов с COVID-19 коечный фонд оказался заполнен на 94%.