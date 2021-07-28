В Крыму уровень заболеваемости пневмонией за год вырос на 300%
Симферополь, 28 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Показатели заболеваемости пневмонией на территории Крыма почти на 300% выше показателей того же периода 2020 года. Данные привела главный санитарный врач региона Наталья Пеньковская на заседании оперштаба 28 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Эпидемический порог по заболеваемости острыми респираторными инфекциями превышен на 24%, а по Симферополю — на 86. По состоянию на сегодняшний день уровень заболеваемости пневмониями выше 2020 года практически на 300%», — сказала Пеньковская.
Как сообщало ИА REGNUM, лидером по заболеваемости ковидом среди муниципалитетов Крыма назван Судак. Высокий уровень заболеваемости сохраняется в Ялте, Феодосии, Советском районе.