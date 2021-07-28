Москва, 28 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Одышка, усталость, проблемы с пищеварением и различные неврологические отклонения могут указывать на постковидный синдром. Об этом заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».

Martin Vorel Врач

Для объяснения осложнений после COVID-19, так называемого ковидного хвоста, у специалистов есть несколько теорий. Среди них — развитие инфекционного процесса и обострение хронических заболеваний, таких как сахарный диабет или бронхиальная астма.

Постковидный синдром, по словам врача, может проявляться широко. У пациентов возникают проблемы с кожей и желудочно-кишечным трактом, боль в суставах и мышцах, повышенная утомляемость.

Может страдать система дыхания, это проявляется одышкой, надсадным сухим кашлем, тяжестью за грудиной, апноэ. Со стороны ЖКТ возможны боли, тошнота, расстройство стула, потеря аппетита.

Серьёзнее всего — проблемы с сердцем. Это аритмия, сердечная недостаточность, миокардит, инфаркт миокарда. Кроме того, коронавирус может поражать головной мозг, проникая туда через обонятельные рецепторы. Так, поражение блуждающего нерва может повлечь за собой тревожные расстройства, головные боли, головокружения, нарушение сна, потеря вкуса и обоняния.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие врачи определили, что у переболевших COVID-19 наблюдается потеря нервных волокон и увеличение количества дендритных клеток на роговице глаза.

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