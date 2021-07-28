Москва, 28 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 81 лесной пожар на общей площади 9307 га. Об этом 28 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Pixabay.com Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.07.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 81 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 9307 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Новгородской, Вологодской, Псковской, Ленинградской, Владимирской, Калужской, Московской, Тверской, Кировской, Нижегородской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областей, в Алтайском, Красноярском и Хабаровском краях; в Республиках Карелия, Марий Эл, Алтай и Якутия; а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 216 лесных пожаров на общей площади 655 221 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 5529 человек, 938 единицы техники и 29 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 58 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один лесной пожар зарегистрирован за минувшие сутки в Башкирии.