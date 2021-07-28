Симферополь, 28 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Лидером по заболеваемости ковидом на территории Республики Крым является Судак. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщила на заседании оперштаба 28 июля главный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По её словам, в Судаке уровень заболеваемости фактически в два раза выше, чем по РФ в среднем, и выше чем, например, по Москве. В лидерах заболеваемости среди муниципалитетов Крыма также — Ялта, Феодосия, Советский район.

В Ялте и в Красноперекопском районе на минувшей неделе зарегистрирован рост заболеваемости от 50 до 100%, добавила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, индийский штамм коронавируса в Крыму фактически вытеснил все остальные штаммы инфекции и является доминирующим.