Брянск, 28 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Брянской области 28 июля выявлено 282 носителя коронавируса — на 11 меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2 133 теста. От осложнений скончались ещё 10 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Всего в Брянской области подтверждено 53 322 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 48 404 человека, из них 284 — выписаны за истекшие сутки. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 773 пациентов.

С начал пандемии в регионе проведено 665 240 исследований на коронавирус.